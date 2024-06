Chiavari: morto Mario Bettini, titolare dello storico negozio Les Cadeaux

È morto Mario Bettini, 88 anni, per anni titolare dello storico negozio di oggetti per la casa Les Cadeaux, chiuso alla gine di aprile di quest’anno. Insieme alla moglie, mancata prematuramente più di dieci anni fa, avevo gestito il negozio in Carruggio a Chiavari fino al passaggio di consegne alla figlia Emanuela.

Mario lascia le due figlie, Emanuela e Isabella, Roberto e Federico, la sorella Giacomina, i parenti e la cara Maria. I funerali saranno celebrati domani, sabato 8 giugno, alle 14.30 nella Chiesa delle Saline a Chiavari.

