Circolare vieta l’ingresso a scuola con lo zaino “pena” il sequestro. La Consulta degli studenti scrive all’Ufficio scolastico regionale

Una circolare che vietava l’introduzione degli zaini dentro l’istituto in vista dell’ultimo giorno dell’anno scolastico: in caso contrario per i trasgressori sarebbe scattato l’immediato sequestro. Il documento è stato diffuso ieri e oggi messo in pratica, scatenando la reazione della Consulta provinciale studentesca della Spezia che ha redatto una lunga lettera indirizzata all’Ufficio scolastico regionale della Liguria e ai media locali definendo l’azione una “grave violazione dei diritti degli studenti all’Istituto Fossati”.

Come si evince dall’incipit della lettera diffusa dall’organismo studentesco, teatro degli eventi è l’istituto secondario di Bragarina, alla Spezia. A detta degli studenti le motivazioni della circolare pubblicata sul registro elettronico però non risulterebbero chiare.

