Krollis torna allo Spezia ma non per rimanere: “Impossibile mettersi alla prova”

Raimonds Krollis si prepara a tornare allo Spezia dopo i sei mesi di prestito nella Serie B ceca. Dopo un anno di comparsate in maglia bianca, nello scorso gennaio l’attaccante lettone era stato ceduto all’MFK Vyskov in prestito con diritto di riscatto, squadra con cui ha realizzato cinque reti e tre assist in tredici presenze. Buoni numeri che non sono però valsi l’acquisto da parte del club, per motivi economici come spiega lo stesso Krollis al portale Sportacentrs.com dal ritiro della nazionale: “Era chiaro che non sarei stato riscattato, anche se l’idea c’era. Il Vyskov non avrebbe potuto coprire i costi del mio trasferimento e del mio ingaggio, ma per me era importante ritrovare la gioia del gol. Scendere in seconda divisione ceca per me era un grosso rischio, ma è stato bello avere addosso la pressione”, ha spiegato l’attaccante.

Per il lettone ora il ritorno in maglia bianca, dove però non resterà: “Non so cosa succederà il prossimo anno, ma è una cosa interessante. Non ho chiesto niente al mio agente, vedremo come andranno le cose allo Spezia. Se ho trovato poco spazio non è questione di fiducia. Il calcio è un business e con il tempo si capisce che c’è dietro. Dall’esterno è facile giudicare, ma da dentro si vedono meglio le cose. Non è scomparsa la fiducia, è scomparsa la voglia di mettersi alla prova in circostanze in cui capisci che non è semplicemente possibile farlo”, ha concluso.

