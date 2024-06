La dirigente: “Nessuno è stato perquisito né è stato vietato ingresso a scuola”

“A nessuno è stato chiesto di mostrare il contenuto, nessuno è stato perquisito, a nessuno è stato impedito l’accesso a scuola”. Lo sottolinea la prof.ssa Paola Ardau, dirigente scolastica dell’Istituto Fossati-Da Passano, in merito alla comunicazione odierna con cui la Consulta provinciale studentesca ha segnalato che oggi, per l’ultimo giorno di scuola, “molti studenti sono stati costretti ad aprire i loro zaini di fronte ai docenti” e “a chi si rifiutava di aprire lo zaino veniva negato l’ingresso a scuola”, riportando altresì che “al primo piano dell’edificio scolastico, erano presenti professori e collaboratori scolastici che sequestravano tutti gli zaini agli studenti”.

Ricevuto il comunicato della Consulta dalla dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, la prof.ssa Ardau, come anticipato, è intervenuta su quanto sollevato dagli studenti. “La scuola ha chiesto in data 6 giugno, tramite circolare, che il giorno dopo, ultimo giorno di scuola, gli studenti venissero senza zaini allo scopo di evitare che potessero portare oggetti non consoni all’ambiente scolastico – scrive la dirigente – . Al momento dell’entrata, chi aveva comunque portato una borsa è stato invitato a lasciarla nell’atrio (potendo però portare con sé effetti personali) dove il personale ha provveduto alla sorveglianza. A nessuno è stato chiesto di mostrare il contenuto, nessuno è stato perquisito, a nessuno è stato impedito l’accesso a scuola. Al termine delle lezioni ciascuno ha recuperato i propri averi prima di uscire. Il comunicato contiene pertanto una narrazione non veritiera. Si fa presente che proprio a difesa della privacy, il regolamento di istituto vieta di fare foto o video all’interno dell’edificio. Nella scuola lo sforzo quotidiano è rivolto alla cura di un ambiente inclusivo e accogliente, dove il dialogo è mantenuto costantemente, in quanto riteniamo questi valori davvero importanti”.

