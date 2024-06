L’antropologa Cristina Cassese a Lerici con “Il bello che piace. Antropologia del corpo in 10 oggetti”

Venerdì 14 giugno, alle ore 18.00, al Vespucci’s Cafè (Piazza San Giorgio 4, Lerici), il collettivo “Non è un paese per giovani”, in collaborazione con Enrico Damiani editore e associati, organizza la presentazione de Il bello che piace. Antropologia del corpo in 10 oggetti, alla presenza dell’autrice, l’antropologa culturale Cristina Cassese. “Parleremo di corpi, bellezza, carta igienica e di tutti quegli stereotipi che solamente l’antropologia é in grado di superare, mostrando altri innumerevoli punti di vista”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com