Lavori del Pinqua al via a fine estate, altri sopralluoghi a Marinella

Sopralluogo a Marinella questa mattina per tutte le componenti coinvolte nella realizzazione dell’ambizioso progetto Pinqua sulla qualità dell’abitare che trasformerà il borgo del litorale grazie al contributo di 15 milioni del Mit – poi confluiti nel Pnrr – ai quali il Comune contribuirà con 1,7milioni di euro. Dopo la consegna del cantiere all’ati guidata dalla ditta Carlo Agnese, stamani il sindaco Ponzanelli con il vice Rampi si è recata nel borgo alla presenza anche di Ire, imprese, tecnici, Lavori Pubblici e soprattutto i membri delle cinque famiglie ancora residenti nel borgo che verranno trasferite – grazie alla collaborazione di Arte – in abitazioni a San Lazzaro per poter consentire lo svolgimento dei lavori e che hanno dato piena disponibilità a far accedere i tecnici per tutti i rilievi del caso.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com