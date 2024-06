Ospedale Albenga, 40 prestazioni alla settimana per il nuovo ambulatorio per la gastroenterologia

Albenga. E’ attivo dal primo giugno presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga il nuovo ambulatorio per l’attività endoscopica gastroenterologica. “Grazie alla collaborazione intrapresa con un nuovo professionista – dichiara il direttore generale di Asl 2 Michele Orlando – siamo in grado di garantire tre sedute settimanali che possono offrire 40 prestazioni tra colonoscopie e gastroscopie. Si tratta di un impegno che si muove nella direzione dello smaltimento delle liste d’attesa in un settore particolarmente delicato non soltanto sul territorio savonese, ma in generale su quello ligure e anche nazionale”.

Sempre sull’Ospedale Santa Maria della Misericordia negli ultimi mesi è stata sensibilmente incrementata l’attività di chirurgia ambulatoriale e Day Surgery di Chirurgia della mano. Nel corso del 2024 è previsto un progressivo incremento dell’attività chirurgica di ortopedia e chirurgia protesica settica e dell’attività chirurgia oftalmologica e oculistica. Da ottobre 2023 è presente la terapia del dolore in regime ambulatoriale e di Day Hospital con 12 sedute mensili.

