Patto per il lavoro nel turismo: boom di richieste, chiuso anticipatamente lo sportello

Liguria. A causa dell’elevato numero di richieste pervenute, chiude dopo solo quattro giorni di apertura lo sportello online dedicato ai bonus assunzionali nell’ambito della settima edizione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo. Lo ha deciso l’assessorato al Lavoro di Regione Liguria. Sono state presentate infatti oltre 500 domande per un totale di circa 9 milioni di euro richiesti per una media di circa 18 mila euro a domanda.

“Non è mai successo di dover chiudere lo sportello con così tanto anticipo, questo boom di richieste dimostra che dopo sette anni il Patto è una misura attesa dalle imprese del settore ed è una risorsa insostituibile che garantisce stabilità all’occupazione e di conseguenza qualità nei servizi offerti ai turisti”, dichiara l’assessore al Lavoro e alle Politiche Occupazionali.

