Pedonalizzazioni Savona, l’ennesima richiesta dell’opposizione: “Il sindaco riapra corso Italia alle auto”

Savona. “Il sindaco riapra Corso Italia alle auto“. Dall’opposizione arriva l’ennesima richiesta di fare un passo indietro sulla pedonalizzazione nei tratti di corso Italia interessati dall’intervento (dall’intersezione con Via Dei Vegerio all’intersezione con Via Pertinace e dall’intersezione con Via Battisti sino all’intersezione con Via Paleocapa). La mozione, presentata dal capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi, è stata firmata da tutti i consiglieri di minoranza.

“Questi interventi – viene sottolineato nel documento depositato in Comune – hanno peggiorato sotto tutti i profili la qualità della vita dei cittadini savonesi. Questa chiusura ha comportato un incremento dei tempi di percorrenza e di stazionamento per le auto in transito, in tutte le direttrici da e per il centro, con gravi ripercussioni e rallentamenti anche sulle strade circostanti la zona centrale e su quelle in entrata ed uscita dal Comune, nonché un probabile aumento della concentrazione di smog, mai verificato, oltreché una limitazione delle attività di commercio al dettaglio, come da più parti evidenziato”.

