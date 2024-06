Santo Stefano, anche quest’anno il Comune porta gli anziani al mare con “Estate terza età”

Si rinnova anche per questa stagione il programma “Estate Terza Età”, come deliberato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Santo Stefano. L’iniziativa prevede di accompagnare in bus gli anziani al Bagno Tropicana di Fiumaretta, per le ultime due settimane del mese di giugno e le prime due settimane di settembre. L’ingresso al bagno sarà a prezzi calmierati e il trasporto gratuito e a carico del Comune, che a questo fine ha impegnato 7mila euro.

