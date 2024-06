Si ritrovano a quasi mezzo secolo dal diploma all’Itis Capellini, con loro anche l’amato prof

Bella rimpatriata tra periti elettrotecnici diplomatisi all’Itis Capellini nel 1978. Una ventina di ex studenti della 5a C si sono ritrovati al Circolo Tennis di Lerici grazie allo splendido lavoro di ricerca degli instancabili Pier Angelo Cucchiaro e Valter Renesto, che sono riusciti a rintracciare quasi tutti, impresa non facile: gli ex compagni di classe oggi sono veramente sparsi per l’Italia, visto che oltre agli spezzini e ai residenti in Lunigiana c’è chi è arrivato da Roma, da Torino, da Trieste ecc.

Tutti sono stati felicissimi di ricomporre lo splendido gruppo, che sembra ancora una scolaresca di quindicenni, meno spensierati di cinquant’anni fa ma desiderosi di ritrovarsi. Con loro anche il professor Michele Di Maggio, grande tifoso delle Aquile, a suo tempo giovane insegnante di elettrotecnica: “Riuscì ad instaurare con gli allievi uno splendido rapporto che anche ora si è confermato tale”, sottolineano con emozione gli ex della 5a C.

