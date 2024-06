“Stop al massacro”: sabato 15 giugno manifestazione ad Albenga

Albenga. Su proposta dell’associazione Sinistra Ingauna, un consistente numero di comitati, associazioni, sindacati e forze politiche si fanno promotrici della manifestazione “Stop al Massacro”: il luogo di incontro per i partecipanti è fissato alle h.17:00 presso Piazza del Popolo, quindi il corteo per Via Trieste, Via XV Aprile, Viale Martiri, per poi concludersi in Piazza del Popolo alle h.19:00.

Nel corso del corteo verranno letti interventi e testimonianze da parte dei partecipanti. Con questa manifestazione chiediamo che le voci di chi, in questo momento non può parlare, vengano ascoltate.

