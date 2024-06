Zoagli: motociclista perde il controllo, al San Martino

Alle 17.20 un motociclista di 55 anni ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la via Aurelia a Zoagli, all’altezza del civico 49. E’ stato un automobilista di passaggio a lanciare l’allame attraverso il 112. Sul posto la Croce Verde di Chiavari e la polizia municipale di Zoagli. Il centauro, politraumatizzato, giudicato in un primo tempo in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Martino. In un primo tempo era stato allertato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.levantenews.it