A fine mese – le serate di 28, 29 e 30 giugno – il borgo di Albiano Magra torna a immergersi nel passato con “C’era una volta Albiano 1266”, all’ottava edizione. La rievocazione storica, promossa dalla Pro Loco ViviAmoAlbiano e patrocinata dal Comune di Aulla, torna all’epoca della fondazione del paese. Nelle vie del borgo, illuminato da torce e candele, saranno allestite le bancarelle e i laboratori artigianali. I bambini potranno cimentarsi in un percorso di laboratori didattici e in prove di destrezza con i giochi e i gruppi medievali. Nell’arena si susseguiranno gli spettacoli delle compagnie medievali che coinvolgono il pubblico di grandi e piccini. E ancora giocoleria, equilibrismo, magia, falconeria, combattimenti, spettacolo di fuoco, tiro con l’arco, balletti, cartomanzia… Il tutto gratuitamente e con il solo ingresso ad offerta, dalle ore 19.00 a mezzanotte. I gruppi che animeranno la rievocazione: Il Carro delle Illusioni, La Compagnia della spada, Gli arcieri dello Spino Fiorito, I Falconieri del Granducato di Toscana, le danzatrici della Tap Dancing.

La festa offre anche un’ampia area ristoro con prodotti tipici locali e sarà disponibile un servizio navetta per il centro storico.

L’articolo Albiano, tre giorni nel Medioevo con spettacoli, laboratori e bontà locali proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com