Ancora un corriere preso di mira: derubato mentre consegna in via XX Settembre

Genova. Due corrieri presi di mira nell’arco di due giorni. Dopo il caso di giovedì a Sampierdarena, dove un uomo che stava effettuando alcune consegne è stato aggredito e colpito con un cutter da uno sconosciuto che gli ha intimato di consegnargli il denaro che aveva nel borsello, un altro caso venerdì in via XX Settembre.

Questa volta il corriere non è stato fortunatamente ferito, ma derubato: qualcuno è riuscito a introdursi nel furgone, posteggiato temporaneamente a bordo strada per effettuare alcune consegne, e a portare via quattro colli, tre contenenti merce da consegnare e uno contenente volantini.

» leggi tutto su www.genova24.it