Argini del Vara pronti a ottobre, un nuovo terreno per il campo principale del Ferdeghini. Poi si penserà al nuovo sintetico di Follo

Proseguono a spron battuto i lavori d’innalzamento degli argini sul fiume Vara con obiettivo dichiarato il contenimento della piena duecentennale del fiume Vara. Risale ad un paio di settimane fa fa l’ultimo sopralluogo di Regione Liguria in cui è fatto un punto della situazione delle opere in essere. Siamo agli sgoccioli per quel che concerne la parte relativa al comune di Vezzano Ligure, mentre i lavori si concluderanno a ottobre prossimo per quanto riguarda quella nel comune di Follo. Un limite temporale confermato anche in queste ore e che porterà ad una nuova arginatura e in parte all’adeguamento degli argini esistenti, per una estensione di circa 1700 metri e un valore complessivo dell’intervento di oltre 1 milione e 400mila euro. L’intervento in questione, finanziato con fondi Pnrr e di Protezione Civile della Regione Liguria, si sviluppa lungo la sponda destra per un tratto a monte della confluenza del torrente Durasca (circa 1200 metri nel comune di Follo) e per un tratto a valle della confluenza (circa di circa 500 metri nel comune di Vezzano Ligure).

