Borghetto, l’opposizione: “L’amministrazione non ha risanato il bilancio, che è sempre stato in attivo”

“Risanato il bilancio dell’ente? Il Comune di Borghetto di Vara non ha mai avuto problemi di bilancio (escluso un breve periodo nel post alluvione del 2011) e infatti ha sempre chiuso il bilancio consuntivo con avanzi di amministrazione considerevoli nel loro ammontare.

L’amministrazione Coduri non ha quindi risanato e, nonostante il buon andamento dell’ente, ha deciso di aumentare le tasse al massimo, non facendo corrispondere a tale scelta il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla popolazione”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di minoranza della lista “Borghetto rinasce con le sue frazioni”, replicando alle dichiarazioni rese dall’amministrazione comunale di Borghetto Vara nei giorni scorsi.

“Il bilancio consuntivo 2023 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 575.727,18 euro, risultato che fa pensare ad un avanzo derivante da una gestione tecnica e non politica del bilancio dell’ente. Una bella presa in giro per i cittadini che si sono visti privare di servizi essenziali come il taglio dell’erba o lo scuolabus a fine scuoia e con un servizio rifiuti non controllato e un degrado urbano e sociale che è sotto gli occhi di tutti. Le casse erano vuote? Il fondo di cassa non è mai stato ad importi preoccupanti. Ricordiamo – prosegue la nota della minoranza – che nel novembre 2021 erano presenti pratiche di finanziamento di lavori pubblici completati sul territorio per incassare circa zero euro da Regione Liguria ma che il vorticoso rincorrersi di svariati responsabili tecnici (deciso dall’attuale amministrazione) ha fatto sì che quei denari siano stati recuperati molto tempo dopo.

Una buona gestione politica del bilancio dell’ente non comporta avanzi di amministrazione così spropositati. Oltre tutto non è stata fornita alcuna spiegazione. L’amministrazione in carica non capisce nemmeno che un tale risultato per un ente pubblico non è motivo di vanto ma semmai spunto di autocritica per non aver avuto una buona visione politica, per non aver ben valutato le necessità degli abitanti, per non aver speso dove era meritevole spendere”, concludono dall’opposizione.

