Fabrizio Mismas ha ricordato alla Spezia l’opera del carrarese Arturo Dazzi

L’Unione cattolica artisti italiani della Spezia ha concluso l’anno sociale con la collettiva “LiberaMente” e con la conferenza dell’altro sabato di Fabrizio Mismas sull’illustre scultore Arturo Dazzi (1881-1966). Per la ricchezza di documenti e argomenti è parso davvero che Mismas avesse affiancato per l’intera vita lo scultore nato a Carrara, la cui storia artistica iniziò molto giovane con l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti. Con il trasferimento a Roma, appena ventenne, la fama di Dazzi ebbe un continuo crescendo che durò per decenni, caratterizzati da commesse di straordinaria importanza. Ripercorrendo la sua vita con doviziosi rimandi, tra cui quello al francese Émile-Antoine Bourdelle, Mismas si è ampiamente soffermato sull’inossidabile legame intercorso tra Dazzi e l’architetto Marcello Piacentini, figura dominante in Italia durante il tempo del regime. Tra le opere progettate da Piacentini su cui Mismas si è più lungamente intrattenuto s’impone l’Arco della Vittoria (1931), eretto sull’omonima piazza genovese nel ricordo dei caduti della prima guerra mondiale. La presenza di Dazzi nelle pareti esterne dell’Arco, che misura ventisette metri, è particolarmente significativa, se non predominante. Nel vastissimo repertorio dell’artista, superlativo nella ritrattistica e nella modellazione di animali, figurano lavori celebrativi di notevole imponenza, tra i quali il colossale “Bigio” di Brescia, rimosso nel 1945, il Mausoleo Cadorna a Pallanza ed altri ancora in varie città italiane. Non fu concluso e venne abbandonato il Mausoleo a Costanzo Ciano, di tredici metri, del quale il relatore ha proposto il gigantesco volto. Nel corrente anno marconiano non va poi omessa la stele di quarantacinque metri dedicata allo scienziato, contestuale ai Giochi Olimpici di Roma (1960). Questa mirabile opera venne eseguita da Dazzi fra il 1937 (commissionata per l’Esposizione Universale del 1942, poi non tenutasi a causa della guerra) e il 1959. Si compone di ben novantadue blocchi di marmo e pesa ottocento tonnellate. Docente di Scultura all’Accademia di Carrara, ebbe tra i suoi allievi anche lo spezzino Guglielmo Carro. Risale all’anno della scomparsa il “Dante” di Mulazzo (1966), in marmo bianco di Carrara. Tra le opere di Dazzi a tema religioso figura tra le altre il grande altorilievo sull’apoteosi di San Giovanni Bosco, tra angeli e fanciulli (1959), collocato nella chiesa romana intitolata al santo sulla via Tuscolana.

(Valerio Paolo Cremolini)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com