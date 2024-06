Portofino. Una “pausa rigenerante” nella bellissima Portofino per l’attore Luca Argentero, l’ormai celebre “Doc” della serie di Rai1, e la moglie Cristina Marino.

La coppia ha scelto la perla del Tigullio per prolungare i festeggiamenti del 33esimo compleanno di Marino e anche per il terzo anniversario di nozze. Il breve soggiorno è iniziato all’hotel Splendido, tra tuffi in piscina e vista mozzafiato, ed è proseguito con una cena nella celebre Piazzetta.

