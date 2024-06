Interreg spazio alpino, approvati dal comitato di programma 4 progetti con partner liguri

Liguria. In arrivo in Liguria 1,1 milioni di euro di fondi comunitari grazie al Programma europeo Interreg Spazio Alpino. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico, a seguito dell’approvazione da parte del Comitato di Programma di quattro progetti con partner liguri. L’Italia (con sei regioni, tra cui la Liguria, e due province autonome) fa parte del programma di cooperazione transnazionale 2021-2027, al pari dell’Austria, del Liechtenstein, della Slovenia, della Svizzera e di alcune regioni della Germania e della Francia.

Il Comitato di Programma, riunitosi a Bled in Slovenia il 5 e 6 giugno, ha approvato complessivamente 33 milioni sull’intera area alpina. Di questi, 1,1 milioni arriveranno in Liguria per progetti che saranno avviati a partire da questa estate.

