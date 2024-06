Karate Borgata Lerici, tempo di esami. Cintura nera 1° Dan per Ginevra Petacco e Nicole Battini

Alla palestrina comunale di Lerici, in chiusura dell’attività sportiva dell’anno 2023/2024, si sono svolti gli esami per i ragazzi delle cinture inferiori di Karate della Borgata Marinara di Lerici, allenati dal maestro Luigi Viani. Dopo la prova d’esame svolta dai ragazzi, come di consueto, il maestro Luigi Viani ha preparato il saggio di fine anno da presentare ai genitori, presenti numerosi per assistere alla dimostrazione. I ragazzi sono stati impegnati nell’esecuzioni delle tecniche di Khion e Kata (forma) e Kumite (combattimento) preparati in modo da evidenziare le capacità tecniche e atletiche e i progressi fatti nell’anno in corso.

Ma non finisce qui, perché la palestrina, dopo la prestazione dei più piccoli, ha ospitato anche la sessione regionale per passaggio a cintura nera 1°dan presidiata dal responsabile regionale Uisp/Do maestro Giuseppe Morelli. Candidate Ginevra Petacco (classe 2007) e Nicole Battini (classe 2005), che hanno dimostrato una eccellente preparazione nelle prove previste di khion, kata e kumite anche con l’esecuzione di una forma appartenente allo stile ShitoRyu, mentre lo stile generalmente praticato dalla Borgaata è lo Shotokan, ottenendo un’ottima valutazione. Ancora una volta i maestri Morelli e Viani hanno visto i ragazzi raggiungere degli ottimi risultati che provano la qualità del lavoro sportivo svolto.

Questi i passaggi di cintura:

cintura Gialla: VALENTINO RAZZINI, MASSIMILIANO MOGOLLON, PENELOPE LAZZARONI

cintura Arancio: ANTONIO TEDESCHI, MATTIA BRUSCHI

cintura Verde: CHRISTIAN PURPI

cintura NERA 1° DAN: GINEVRA PETACCO, NICOLE BATTINI

L’articolo Beatrice Daneri ospite di Prospezia Ciassa Brin con “Le confessioni di Argo” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com