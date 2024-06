Lavori lungomare, Russo: “No allarmismo, cantiere terrà conto di attività commerciali e mercato”

Terminata la prima settimana di maggio la procedura di gara relativa al secondo lotto dei lavori di riqualificazione del Lungomare Vassallo di Lerici, il Comune informa che sono attualmente in corso le previste verifiche sull’operatore economico risultato primo in graduatoria. E scoccano oggi, 7 giugno, i primi 30 giorni entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a comunicare eventuali situazioni di irregolarità fiscale a carico delle società affidatarie delle opere – non sono arrivate segnalazioni in merito – mentre il prossimo 21 giugno è il termine per ulteriori verifiche; dopo di che sarà possibile procedere con la stipula del contratto e la cantierazione dell’area.

“La riqualificazione dell’intera area avviene in seguito a importanti studi di carattere storico culturale condivisi con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – osserva una nota diffusa oggi dal Comune – e tenendo conto di obiettivi importanti da realizzare come l’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e visive che oggi creano una assoluta discontinuità; la creazione di armonia e continuità tra l’area di Calata Mazzini, Piazza Garibaldi e i giardini; il mantenimento dell’identità storico culturale del luogo senza modificarne la destinazione d’uso; il mantenimento in sicurezza della massa arborea e la rigenerazione del verde e l’accurata attenzione ai dettagli relativi alla pubblica illuminazione”. Palazzo civico informa che “la volontà di mantenere i pini sul fronte mare impone soluzioni tecniche e architettoniche obbligate in quanto è necessario permettere che le radici delle piante siano in condizioni di garantire la salute delle stesse soprattutto ai fini della sicurezza, priorità assoluta” e si riporta che “come era stato annunciato le attività sull’intera area procedono per lotti, la distribuzione nel tempo delle opere è necessaria per esigenze logistiche ed economiche”.

