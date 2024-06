Osiglia, hanno diritto al voto ma il Comune non rilascia la scheda: convocata la commissione elettorale

Osiglia. Un disguido, sembra, quello accaduto oggi ad Osiglia, quando alcuni cittadini di nazionalità romena, residenti nel piccolo Comune dell’entroterra, si sono visti negare la consegna della scheda elettorale da parte del Comune nonostante la domanda di ammissione al voto fosse stata presentata regolarmente entro il 30 aprile, data di chiusura per l’aggiornamento delle liste.

In tutto sarebbero una decina, ma ad aver provveduto alla corretta registrazione sono sei: non sono mancati attimi di concitazione e alla fine si è scoperto che dall’ufficio elettorale era stato commesso un errore. Pertanto si è riunita la commissione elettorale straordinaria per velocizzare le pratiche e tentare di consentire a queste persone di recarsi alle urne.

