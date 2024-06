Pallanuoto, colpo grosso per la Bper Rari Nantes Savona: il neocampione d’Europa Luca Damonte torna in biancorosso

Savona. Un colpo grosso per sognare in grande. La Bper Rari Nantes Savona pochi minuti fa ha comunicato di aver raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica con l’attaccante mancino e neo campione d’Europa Luca Damonte, proveniente dalla squadra ungherese del FTC Vízilabda.

Luca Damonte è nato a Genova il 3 Aprile 1992. Dopo l’inizio nella Rari Nantes Arenzano, è approdato alla Rari Nantes Savona dove ha militato diversi anni. Per la Rari è, quindi, un gradito ritorno a casa. Damonte ha giocato anche nel Nervi, nell’AN Brescia, nella Sport Management e nel Telimar Pallanuoto. Con le squadre di club ha vinto 2 Len Euro Cup, la prima col Savona nel 2012 e la seconda con il Brescia nel 2016; 3 scudetti con il Ferencvaros 2022, 2023 e 2024; 2 Coppe di Ungheria con il Ferencvaros nel 2022 e nel 2023. Infine, ieri sera a Malta, nella Finale della Water Polo Champions League, Luca Damonte con il Ferencvaros ha battuto la Pro Recco Waterpolo diventando campione d’Europa.

» leggi tutto su www.ivg.it