Premio di cinema “David Giovani”: il ruolo dei docenti di Religione

Il David Giovani è un premio che viene assegnato ogni anno dagli studenti delle giurie delle scuole superiori di tutta Italia e, già da alcuni anni, è organizzato alla Spezia durante il periodo invernale nella sala del cinema “Il Nuovo” da Lorenzo Moretti, docente di Religione cattolica e critico cinematografico. Quaranta studenti di due scuole, il Liceo artistico “Vincenzo Cardarelli”, e il Liceo classico “Lorenzo Costa”, hanno così fatto parte della giuria spezzina, diretta da Moretti con la collaborazione dei colleghi del “Cardarelli” Lorenza Marchesini (Storia dell’arte), Eleonora Balloni (Audiovisivi e multimediale), Francesca Fontanelli (Lettere), e del “Costa” Monica Cerrai (Religione cattolica), don Pietro Milazzo (Religione cattolica), Andrea Ciardi (Storia dell’arte), oltre che dal direttore del cinema Silvano Andreini. Le tappe del progetto prevedono la visione da parte dei giurati di alcuni film italiani selezionati dall’AgisScuola nazionale, la votazione (alla Spezia ha vinto “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, poi premiato anche a livello nazionale) e infine un elaborato scritto, che rientra in un percorso alla fine del quale una specifica commissione valuta, per ogni regione, il migliore. Anche quest’anno a classificarsi primo in Liguria, è stato uno studente della giuria della Spezia, Carlo Tincani, della classe 4^D, ad indirizzo audiovisivo e multimediale, del Liceo “Cardarelli”. Nel suo tema, “Il cinema riparta dalle donne”, Tincani ha analizzato due film: l’opera prima della Cortellesi e “La chimera” di Alice Rohrwacher. Lo studente spezzino parteciperà ora come giurato in rappresentanza della Liguria, per l’assegnazione del premio “Leoncino d’oro”, all’annuale mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. L’impegno di Lorenzo Moretti e la collaborazione di altri colleghi sottolineano ancora una volta il ruolo dei docenti di Religione cattolica nel campo dell’educazione audiovisiva. Sono le tracce della lezione del gesuita padre Nazzareno Taddei, che proprio alla Spezia, dagli anni Ottanta, fu il primo docente di Mezzi della comunicazione sociale all’Istituto superiore di Scienze religiose.

