A Recco è mancato l’ammiraglio Angelo Castagnola, aveva 82 anni. Lascia in un profondo dolore i figli Giorgio, Dario e Laura. Diplomatosi capitano di lungo corso all’Istituto Nautico di Camogli, aveva poi abbracciato la carriera militare. Una persona autorevole e stimata che suscitava immediata simpatia in chi lo conosceva. Lutto anche per la Società pesca-sportiva Golfo Paradiso – Recco di cui Castagnola era amico e socio.

I funerali avranno luogo domani, sabato 8 giugno, alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista dove oggi alle 17.30 verrà recitato il rosario.

