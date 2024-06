Scomparsa partigiana Vega Gori “Ivana”, il ricordo del Comitato provinciale unitario della Resistenza

Il Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia ricorda la partigiana Vega Gori “Ivana”, recentemente scomparsa.

Il Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia, appresa la scomparsa della partigiana Vega Gori “Ivana”, partecipa il proprio sincero cordoglio alla figlia Maria Cristina Mirabello, vicepresidente dell’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, e alla sua famiglia.

Vega Gori aderì giovanissima alla Resistenza dopo l’8 settembre 1943, militando nella Brigata Sap e svolgendo il ruolo prezioso di staffetta e di dattilografa per il PCI e per il CLN. Ha sempre ricordato la stagione della Resistenza come la fase che diede luce alla sua vita, arricchendola di quegli ideali di giustizia e libertà che fino all’ultimo ha trasmesso, con le sue testimonianze, alle nuove generazioni. Poco prima di spegnersi ha trovato la forza di rispondere alle domande dei bambini della scuola 2 giugno.

Il ricordo della partigiana “Ivana” vivrà forte come esempio e stimolo a compiere ogni giorno il dovere più importante: la realizzazione di un Paese pienamente democratico e antifascista.

I co-presidenti

Giorgio Pagano (ANPI)

Paolo Galantini (FIAP)

Egidio Banti (FVL)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com