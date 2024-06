Seggi aperti sino alle 23 di sabato. Domenica si potrà votare dalle 7 alle 23

I seggi delle elezioni europee e delle amministrative in corso in 17 Comuni della provincia spezzina sono stati aperti alle 15 e rimarranno aperti sino alle 23 di questa sera, prima di riaprire domani alle 7 e chiudere definitivamente alle 23.

Oltre alla scheda per votare per il rinnovo del parlamento europeo, gli elettori di Arcola, Bolano, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva, Follo, Framura, Monterosso al mare, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano Ligure riceveranno anche quella per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

