Spazzatura sui banconi e scarafaggi: chiuso locale etnico a Sampierdarena

Genova. Giornata di controlli della polizia e della Asl 3, venerdì, a Sampierdarena. Gli agenti del commissariato Cornigliano, con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e del personale del nucleo Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl 3 si sono concentrati nelle aree considerate più “problematiche”, e cioè i giardini della Fiumara e via Dondero, via Avio e piazza Vittorio Veneto.

Proprio in piazza Vittorio Veneto gli agenti hanno controllato un locale di somministrazione e preparazione di cibi etnici, già sottoposto a sospensione della licenza lo scorso novembre per scarse condizioni igieniche e sanzionato lo scorso marzo, nel corso di un servizio ad “Alto impatto”, sempre per motivi igienici.

