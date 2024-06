Treni, associazioni contro il piano estivo di Regione e Trenitalia: “Dimenticati i tre quarti del territorio ligure”

Genova. “Come ogni estate, la Regione parla di potenziamento del servizio, ma dimentica i tre quarti del territorio ligure, Genova compresa, e grandissima parte delle richieste fatte dagli utenti”.

A protestare sono Wwf Genova, Fridays for Future Genova e le associazioni Sì Tram, MobiGe, Famiglie senza auto, Pendolari Novesi e Utenti Unici del Trasporto Pubblico, che puntano il dito contro il piano di potenziamento dei collegamenti previsto da Trenitalia per l’estate. Le principali novità sono più Intercity nelle Cinque Terre, collegamento diretto con Bardonecchia nel fine settimana, potenziamento del servizio per le riviere e nuovi servizi intermodali, ma per le associazioni si tratta di provvedimenti non sufficienti.

