Varazze commemora l’ottantesimo anniversario del bombardamento del 13 giugno 1944

Varazze. Sono trascorsi 80 anni, ma Varazze non dimentica il bombardamento aereo, che il 13 giugno 1944 sconvolse il centro storico della città e varie altri parti del lungo Teiro, causando 51 vittime, oltre a diversi feriti e seri danni alle abitazioni di via Malocello, via Carattino, Piazza Patrone e via Piave.

Erano le ore 7.10 del mattino, quando una squadriglia di cacciabombardieri alleati, provenienti dal mare a bassa quota, dopo aver sorvolato la vallata del Teiro in direzione nord, si rivolgevano, in un carosello di morte, verso il ponte ferroviario, cogliendo di sorpresa la cittadinanza nel primo risveglio, che, per molti, fu anche l’ultimo.

