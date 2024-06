Vela, torna ad Alassio la Regata delle Origini con i Dinghy 12′

Alassio. E’ in corso questo fine settimana ad Alassio il tradizionale appuntamento velico con la classe Dinghy 12 che ha contribuito a fare la storia del circolo organizzatore, il Cnam di Alassio.

Questi i risultati dopo la prima giornata della Regata delle Origini: Emanuele Tua (Cavo) è in testa. Dopo essersi piazzato al secondo posto nella prima prova, vinta da Luigi Gazzolo (Lega Navale Santa Margherita Ligure), si è aggiudicato la seconda e così guida la classifica della competizione velica alassina che vede impegnata la flotta Dinghy12. Tua guida davanti allo stesso Gazzolo, staccato di due punti e Giacomo Giribaldi (YC Imperia), che si trova a tre punti di distanza. Fra i locali il migliore dopo la prima giornata è risultato Rinaldo Agostini (Cnam Alassio) che occupa l’ottava posizione in classifica. Questa la classifica provvisoria dopo la prima giornata e due regate disputate: 1) Emanuele Tua (Cavo), 3; 2) Luigi Gazzolo (Lega Navale Santa Margherita Ligure), 5; 3) Giacomo Giribaldi (Y C Imperia), 6; 4) Alessandro pedone (YC Monaco),10; 5) Giuseppe Patrone (Club velico Cogoleto),11; 6) Fabio Pardelli (YC Genova),11; 7) Alberto Ferracin (Lega Navale Olbia),12; 8) Rinaldo Agostini (Cnam Alassio), 17; 9) Sandro Ugolini (LN Santa Margherita Ligure), 18; 10) Flavio Lorenzo (Circolo Nautico Ugo Costaguta), 20.

