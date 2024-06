Voucher centri estivi, contributi sino a 90 euro a settimana: come fare domanda

Genova. Sono stati stanziati 2 milioni di euro per i voucher centri estivi 2024, misura che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie liguri nelle spese per la partecipazione dei bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni ai centri estivi e alle attività educative e ricreative svolte nel periodo estivo, dal 10 giugno al 13 settembre

Potranno essere richiesti contributi fino a 90 euro a settimana per ciascun figlio minore, sino a un massimo di sei settimane. L’importo varia infatti in base al reddito Isee: le famiglie con un reddito inferiore o uguale ai 15mila euro possono chiedere un contributo fino a 90 euro a settimana, quelle con Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro possono ottenere un voucher fino a 70 euro a settimana per ciascun figlio minore. Il voucher è settimanale (copre cinque giorni) ma anche riparametrabile su base giornaliera.

