Dalla pagina facebook Riomaior 1965

Non potevamo che iniziare il Calciomercato arancioviola con un colpo Bomba! Matteo Di Muri è il primo grande acquisto per la nuova stagione! Classe 97, ex Don Bosco, andrà a rinforzare la formazione di mister Cervia

Benvenuto Matteo

» leggi tutto su www.levantenews.it