Camogli: turismo controcorrente, in vacanza nel cuneese

Mentre Camogli ospita ogni giorno centinaia di turisti che arrivano da ogni parte del mondo, esistono camogliesi che decidono di partire a loro volta, verso mete abituali internazionali o della nostra bella penisola, ma anche in comuni meno noti come Roccaforte di Mondovì, nel cuneese, dove anche quest’anno è offerta la possibilità di un soggiorno con l’opportunità di visitare interessanti località limitrofe come, ad esempio, Vicoforte col suo santuario. Diciotto camogliesi questa mattina hanno scelto questa meta rilassante, grazie alla organizzazione messa a punto dal Comune. Buona vacanza.

Foto inviate da Margherita Ceravolo, Comune di Camogli

