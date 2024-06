Chiavari: Cantero, è arrivato il momento di contare chi vuole l’apertura

Probabilmente la giunta di Chiavari ha atteso il rinnovo delle amministrazioni comunali tigulline per verificare i Comuni che, oltre alle parole, sono convinti ad erogare propri fondi per gestire il teatro Cantero di cui da troppo tempo si parla di riapertura senza alcun atto concreto, ad eccezione di un preventivo di spesa per poterlo riaprire.

Toti aveva promesso di stanziare la cifra per acquistare l’edificio, lo aveva garantito a nome della giunta e quindi la sua particolare situazione non può far venire meno l’erogazione del contributo; certo occorre battere cassa e non demordere. E poi per una città ex capitale delle banche che sarà mai aprire una sottoscrizione e raggiungere la cifra di due milioni?

