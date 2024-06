Genova. Ha raggiunto il 43,49% l’affluenza alle elezioni europee in Liguria secondo la rilevazione delle 19.00. Il dato resta più basso rispetto a quello del Nord Ovest (47,94%) ma più alto della media nazionale (40,86%). Per votare c’è tempo fino alle 23.00.

Al voto anche i cittadini di 125 comuni liguri per il rinnovo dei sindaci: in questo caso l’affluenza in Liguria si attesta al momento al 51,72%, toccando il minimo in provincia di Genova (48%) e il massimo in quella di Savona (56,05%).

