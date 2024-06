Grande festa per la conclusione dell’anno accademico dell’Unitre

Concludo l’anno accademico dell’Unitrè di Lerici suggellato da una piccola cerimonia che si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo civico. Hanno partecipato anche il sindaco Leonardo Paoletti, gli assessori Laura Toracca, Alessandra Di Sibio, Max Carnasciali e Lisa Saisi, il luogotenente Massimo Censini comandante della locale Caserma dei Carabinieri, la comandante dei Vigili Monica Botto, i rappresentanti di alcune associazioni del territorio, soci e docenti.

In una nota dell’Unitre si legge: “Dopo il saluto del sindaco che si è complimentato con l’Unitre per il qualificato e intenso lavoro svolto nell’ anno accademico appena trascorso, la presidente Eliana Bacchini ha letto la relazione sull’attività svolta. Sono stati 88 gli incontri articolati in corsi, conferenze, presentazioni di libri, prevenzione e medicina, organizzati in tre pomeriggi settimanali che hanno visto la frequenza media di 35/40 soci . A questi incontri si aggiungono i corsi di inglese e spagnolo organizzati per livello di preparazione, che hanno avuto luogo durante l’intero anno nella sede Unitre”.

“Ultimo arrivato ma molto gradito il laboratorio di Burraco per principianti ed esperti, che si terrà anche nei mesi estivi – prosegue la nota -.

Oltre alla cultura. l’Unitre (accademia di cultura e socialità) ha curato anche gli aspetti sociali con incontri conviviali , visite guidate e gite .

Intensa la collaborazione con le associazioni socio culturali del territorio e con l’Amministrazione Comunale; in particolare l’Unitre ha partecipato al progetto “Insieme in salute” promosso dall’assessorato ai Servizi Sociali in risposta ad un bando della Fondazione Carispezia”.

“La presidente – conclude la nota – ha quindi ringraziato i docenti che hanno prestato la loro qualificata opera a titolo gratuito e con grande disponibilità, i soci che hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo a tutte le attività proposte ,il consiglio direttivo, la stampa locale, Teleliguriasud e i giornali on -line per la preziosa collaborazione, i gruppi facebook locali che hanno accolto e divulgato costantemente i programmi. Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’amministrazione comunale e al personale degli uffici per la collaborazione e il supporto alle attività di Unitre L’arrivederci al prossimo anno è avvenuto con un apericena , un brindisi e tanta cordialità”.

