Ricordavo la settimana scorsa il grave incidente che capitò a Guglielmo Marconi alla fine dell’estate del 1912 ma lo scienziato era già stato in altre occasioni sulle sponde del Golfo. Il motivo della sua presenza è facilmente spiegabile: alla Spezia c’era la Marina con i suoi impianti che poteva fornire allo studioso ogni forma di assistenza (logistica, tecnica, organizzativa) che potesse coadiuvarlo nella sua attività di ricerca. Per questo banale motivo, non ci fosse stato l’Arsenale lo scienziato si sarebbe rivolto altrove, fu proprio qua alla Spezia che Guglielmo Marconi compì il primo esperimento pubblico del telegrafo senza fili come recita il titolo dell’articolo che Il Secolo XIX del 13 luglio 1897 fa sopra all’avvenimento che fu davvero avveniristico e sensazionale.

La cronaca è firmata da un certo E. B. di Santafiora che a corredo del pezzo inserisce anche una fotografia che documenta dei primi test effettuati in mare su una poco più che barca. Tuttavia, la prova ufficiale fu condotta a terra nella mattinata di domenica 12. Era stato posto un apparecchio trasmettitore all’interno dell’Arsenale, davanti alla porta principale della Direzione. Il personale incaricato della spedizione dei messaggi era un ufficiale torpediniere del Corpo dei Reali Equipaggi ed un sottufficiale telegrafista che l’assisteva. Nel palazzo del Comando in Capo, in una ristrettissima sala al piano terreno, è collocato l’apparecchio ricevente davanti al quale sta Marconi che ha accanto a sé un elettricista di prima classe, sottolinea il cronista, e un sottufficiale telegrafista.

