La Cairese vince la finale d’andata, Boschetto: “Questa squadra indossa il vestito che volevo cucirle addosso, 51% di possibilità di andare in Serie D”

Cairo Montenotte. Cala il poker la Cairese, nel momento più importante della propria stagione. La finale d’andata contro il Terni FC finisce 4-2, con le firme di Sassari, Sogno (doppietta) e Silvestri. I gialloblù diventano sempre più vicini alla promozione in Serie D, grazie all’ennesima prova di forza in questo finale di stagione. Il mister Riccardo Boschetto riconosce i suoi dettami in una formazione sempre più in forma ma non canta ancora vittoria. La possibilità di fare il salto di categoria, infatti, cresce ma non di molto. Ora, parola del tecnico, c’è il 51% di possibilità di conquistare la D.

Questa l’intervista integrale al mister gialloblù subito dopo il match odierno.

