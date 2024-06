Lo Spezia studia l’ingresso al terminal crociere per intercettare i turisti che arrivano in nave

Essere il punto di riferimento di un territorio che vada oltre la propria provincia d’appartenenza, aprendosi al mondo ma senza mai tagliare il cordone ombelicale con le radici. La mission è proprio questa per lo Spezia Calcio che sta lavorando ad una serie di ipotesi in questo senso, con una rinnovata brand identity e una presenza fisica sul territorio, ovviamente strizzando l’occhio alle moderne opportunità di promozione. Da queste premesse l’intenzione da parte del club di vagliare concretamente la possibilità di “esistere” nei principali luoghi di passaggio della città capoluogo e, perché no, in futuro anche oltre i confini prettamente sprugolini. Senza un aeroporto di prossimità, lo Spezia Calcio guarda con grande interesse sia alle stazioni ferroviarie che, soprattutto, al terminal crociere di Largo Fiorillo, biglietto d’ingresso alla città per chi arriva dal mare e luogo di grande passaggio turistico pressoché obbligato: i crocieristi che entrano ed escono dal molo Garibaldi fanno tappa al terminal dove possono trovare i desk dei tour operator che organizzano gite ed experiences.

