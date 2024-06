Maxi ingorgo agli imbarchi dei traghetti: traffico bloccato su A7, Genova Ovest e San Benigno

Genova. Iniziano presto quest’anno i disagi legati agli imbarchi dei traghetti nel porto di Genova. Dal tardo pomeriggio di domenica il traffico è pressoché paralizzato sul nodo di San Benigno a causa del grande afflusso di auto verso le banchine.

Il maxi ingorgo a monte del varco di via Albertazzi si ripercuote inevitabilmente sul casello di Genova Ovest, completamente bloccato anche per chi non è diretto in porto, e sull’autostrada A7 fino all’altezza di Rivarolo. Rallentamenti si registrano anche sulla rotatoria davanti al terminal traghetti, in via Cantore e via Milano.

