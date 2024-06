Migranti, la Geo Barents in viaggio verso Genova: “Ci auguriamo dignità per gli 11 cadaveri”

Genova. È previsto per martedì mattina sul lato ponente di Ponte Doria l’arrivo della Geo Barents, nave da ricerca e soccorso di Medici senza frontiere che sta viaggiando da venerdì con 165 migranti a bordo soccorsi in due distinte operazioni in acque libiche. Inizialmente era stato assegnato il porto di Civitavecchia, poi il Governo ha deciso di dirottare la nave sul capoluogo ligure.

“La Geo Barents sta proseguendo verso il porto di Genova mentre il team medico e di supporto psicologico si sta prendendo cura delle persone a bordo, molte delle quali raccontano di aver subito abusi e torture – racconta Fulvia Conte, la coordinatrice dei soccorsi”.

