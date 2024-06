Pallanuoto M/ Giordano e Demarchi salutano la Chiavari Nuoto

Dall’ufficio stampa Chiavari Nuoto

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, le strade di Marco Giordano e della Chiavari Nuoto si separano. Veterano della categoria, Marco ha messo in acqua tutta la sua esperienza per aiutare i compagni nei successi ottenuti. Anche il giovane centroboa Lorenzo Demarchi, terminato il periodo di prestito, fa ritorno alla Pro Recco detentrice del cartellino. Per il classe 2006 più che positivo il primo vero campionato tra i professionisti in cui ha potuto mettersi alla prova contro giocatori anagraficamente e fisicamente più grandi. Tutta la società li ringrazia per l’impegno messo in vasca e gli augura le migliori fortune per il futuro.

