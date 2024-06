Poker Cairese sul Terni, Silvestri protagonista: “Ci è scattato qualcosa in testa, vogliamo raggiungere l’obiettivo”

Cairo Montenotte. Nel successo per 4-2 della Cairese sul Terni c’è anche la firma di Marco Silvestri, autore del gol del momentaneo 3-1. La finale d’andata si tinge di gialloblù con un risultato che sta persino stretto alla formazione di mister Boschetto. Eppure la rete dell’attaccante è risultata decisiva per evitare la possibile rimonta del Terni che aveva riaperto i giochi al 61′.

Silvestri, intervistato nel post-gara, evidenzia i meriti di tutte le componenti del club valbormidese, in questa nuova prova di forza. “Siamo tutti MVP” dichiara il giocatore gialloblù, anche se oggi il suo timbro spicca particolarmente. E ora sembra difficile fermare questa Cairese che settimana prossima giocherà il ritorno in Umbria. La squadra ha trovato nuove motivazioni come afferma lo stesso Silvestri: “Ci è scattato qualcosa in testa. Ora dobbiamo prepararci per la seconda parte di questa battaglia”.

