Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto

Quest’anno l’apertura estiva degli impianti di risalita si apre già con delle novità infatti tutti i lunedì e venerdì, su prenotazione escursione guidata e pranzo in rifugio per un weekend lungo! Rocca d’Aveto, ore 10-16, 20€ a persona. Per info e prenotazione Toni 366 4227837

