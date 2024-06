Scolmatore del Bisagno, con la talpa raddoppiano i lavoratori: “A regime saranno oltre 250”

Genova. Sono destinati a raddoppiare nel giro di qualche settimana i lavoratori impegnati nella costruzione dello scolmatore del Bisagno, opera da oltre 200 milioni di euro che metterà in sicurezza una parte importante della città. È il segnale di un’accelerata che, almeno sulla carta, permetterà di recuperare in parte i pesanti ritardi accumulati, mantenendo l’inizio del 2026 come obiettivo per la consegna dell’opera funzionante.

Attualmente sono un centinaio le maestranze occupate, considerando sia i dipendenti diretti del consorzio Costruire per Genova guidato da ReseArch (46 operai e 11 impiegati) sia quelli delle ditte in subappalto. Circa 650mila le ore totali di lavoro con una massa salari di 223 milioni di euro. “Quando arriverà la talpa ad agosto prevediamo l’ingresso di un altro centinaio di lavoratori – spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Più il lavoro andrà avanti più ci sarà bisogno di maestranze. Con l’inizio dello scavo meccanizzato incontreremo le aziende per organizzare la turnazione su 24 ore di lavoro, sette giorni su sette. Nel frattempo proseguono lo scavo tradizionale e le opere di carpenteria”.

