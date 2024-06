Torna il derby! Carrarese promossa in Serie B 76 anni dopo

Il prossimo anno tornerà il derby Spezia-Carrarese. Il playoff della Serie C promuove in cadetteria i carrarini di Calabro che battono nell’atto finale il Vicenza, che dopo lo 0-0 dell’andata esce sconfitto in casa dei toscani per 1-0 con gol di Finotto. Settantasei anni dopo la Carrarese tornerà così a disputare la Serie B, completando la griglia delle avversarie dello Spezia per il prossimo campionato con le promosse Juve Stabia, Mantova e Cesena dalla C e le retrocesse dalla Serie A Frosinone, Sassuolo e Salernitana.

Grande festa per gli apuani, che difficilmente potranno però giocare allo Stadio dei Marmi (oggi tutto esaurito con circa 4600 spettatori) nella prossima stagione: i carrarini potrebbero chiedere ospitalità alla città di Chiavari o a quella di Pisa per disputare le gare casalinghe, quantomeno per la prima parte di stagione quando verranno effettuati lavori di ammodernamento nello stadio locale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com