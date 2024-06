Tris contro Israele, Nagy in campo per 90′: sabato inizia l’Europeo della sua Ungheria

Dopo il ko di qualche giorno fa in amichevole contro l’Irlanda, è tornata in campo ieri l’Ungheria dell’ex allenatore dello Spezia Marco Rossi e del centrocampista aquilotto Adam Nagy, come sempre titolare e in campo per tutti i novanta minuti di gioco. I magiari hanno battuto senza grossa difficoltà Israele per 3-0, nell’ultimo appuntamento prima dell’inizio dell’Europeo, fissato per la prossima settimana. Nagy e compagni scenderanno in campo sabato 15 giugno, lo stesso giorno dell’Italia di Luciano Spalletti, per la prima giornata dell’Europeo di Germania, dove affronteranno la Svizzera. E titolare a centrocampo ci sarà anche il calciatore dello Spezia.

L’articolo Lo Spezia studia l’ingresso al terminal crociere per intercettare i turisti che arrivano in nave proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com