Turismo: elezioni e meteo, un fine settimana deludente

Dalle 15.30 si sono registrati rallentamenti in autostrada tra Recco e l’allacciamento con la A-7; segno che i turisti hanno lasciato con largo anticipo la Riviera dove per altro in questo fine settimana l’afflusso di turisti è stato deludente. Motivo un meteo che ricorda più marzo che giugno; le elezioni; in parte la preparazione alla maturità. La presenza di turisti, molti gli stranieri, non è tuttavia mancata ed ha permesso alle case vacanza, ristoranti e bar di lavorare; meno fortunati gli stabilimenti balneari e i servizi di collegamento via mare.

